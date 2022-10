Ogłoszona 21 września przez Władimira Putina mobilizacja w związku z wojną z Ukrainą wywołała, według agencji Reuters, powszechne niezadowolenie wśród urzędników i obywateli z uwagi na sposób jej prowadzenia. Pojawiły się skargi, że wezwania do wojska wysyłano mężczyznom, którzy w oczywisty sposób nie nadają się do służby. Agencja informuje, że tysiące mężczyzn podlegających służbie wojskowej uciekło z Rosji.

Gen. Skrzypczak ocenił, że "pseudo-mobilizacja" rezerwistów, którzy "nie byli szkoleni od 20 lat" sprawi, że "będzie to raczej mięso armatnie, które ma zatykać dziury we froncie rosyjskim skutecznie wyłamywane przez wojska Ukraińskie".

"Żeby jednostki z mobilizacji były gotowe do działania, muszą przejść szkolenie i tak zwane zgranie bojowe. O ile te pododdziały nie będą zgrane bojowo, to nie przedstawią żadnej wartości. Będą takim korkiem do butelki, który i tak będzie można z powodzeniem rozsadzać, ponieważ siły, które mają Ukraińcy, będą dużo większe niż te siły, które Rosjanie wyślą na front" - powiedział PAP były dowódca sił lądowych.

Dodał, że Rosjanie ściągają "z głębokich rezerw" centralnego i wschodniego okręgu wojskowego sprzęt bojowy, który "prawdopodobnie będą chcieli obsadzić żołnierzami z mobilizacji". "Jak widać powodzenie operacji ukraińskiej, Rosjanie nie mają szans żeby w najbliższych tygodniach móc zatrzymać kontrofensywę na kierunku północnym i przyczółku chersońskim" - dodał.

"Rosjanie chcą dotrwać do zimy. Wierzą w to, że zima zatrzyma ofensywę ukraińską, co pozwoli Rosjanom ściągnąć i przygotować większe siły na linie frontu, żeby móc skutecznie bronić zdobytych terytoriów" - powiedział gen. Skrzypczak. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk