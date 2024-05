Ortodoksyjni Żydzi nie idą na wojnę. Izraelski sąd odroczył decyzję o poborze

Izraelski Sąd Najwyższy po raz kolejny, tym razem do 16 maja, przedłużył czas, do którego rząd musi wprowadzić regulacje obejmujące poborem do wojska ultraortodoksyjnych Żydów (charedim). Wieloletni spór dotyczący zwolnienia tej grupy ze służby wojskowej budzi kontrowersje w izraelskim społeczeństwie.