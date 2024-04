Izrael nie zrezygnował z ofensywy w Rafah? Zdjęcia satelitarne ujawniły budowę miasteczka namiotowego

Wygląda na to, że Izrael nie zrezygnował z ofensywy na największe miasto w południowej Strefie Gazy - Rafah. Wskazują na to zdjęcia satelitarne, które ujawniają budowę miasteczka namiotowego w rejonie Chan Junis. Informację przekazała agencja Associated Press.