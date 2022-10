Niechęć do prezydenta wzmogły ostatnie porażki rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie, na które nałożyła się wrześniowa decyzja o częściowej mobilizacji. Badanie przeprowadzone wówczas pokazało wciąż wysoki poziom poparcia, bo aż 77 proc. Rosjan zadeklarowało aprobatę dla Putina. W sierpniu ten odsetek wynosił 83 proc.

Narracja rosyjskich mediów państwowych, które cały czas powtarzają informacje o misji „denazyfikacji” Ukrainy i potrzebę jej powrotu do macierzy – Rosji, może stanowić wyjaśnienie tak wysokiego poparcia dla Putina. I to mimo tego, że kraj jest obecnie skrajnie marginalizowany przez społeczność międzynarodową i musi ponosić koszty sankcji i mobilizacji wojennej. Inną przyczyną, jaką można tłumaczyć tak dobre wyniki sondażowe Putina, jest fakt, że wielu Rosjan w obawie przed opresyjnym systemem państwowym, w którym żyją, wciąż może czuć przymus do wyrażenia pozytywnej opinii o prezydencie.

Jak wynika z trwającego sondażu niezależnego Centrum Lewady, udział ludności rosyjskiej popierającej prezydenta Putina przez większość okresu między 2014 a 2018 rokiem utrzymywał się powyżej 80 procent. W kwietniu 2014 roku, po nielegalnej aneksji Krymu i w czasie wojny w Donbasie, poparcie Putina wzrosło do 82 procent. W październiku 2015 roku, wraz z początkiem rosyjskiej interwencji w Syrii, Putina akceptowało 88 proc. Rosjan. Jednak trzy lata później, po zapowiedzi podniesienia wieku emerytalnego w Rosji, popularność prezydenta spadła. Sprzeciw wobec Putina wzrósł jeszcze bardziej po wybuchu pandemii COVID-19 i po wprowadzeniu obowiązku przymusowej kwarantanny w 2020 roku. Inwazja na Ukrainę odwróciła trend spadkowy poparcia dla Putina, ale wiele wskazuje na to, że najbliższe miesiące przyniosą dalszy spadek popularności rosyjskiego prezydenta.

autor: Katharina Buchholz