"Wystrzelenie przez Rosję pocisków w cywilne obszary Ukrainy jest nie do przyjęcia. Skontaktowałem się dziś rano z Dmytrem Kułebą, aby wzmocnić ciągłe, moralne i praktyczne wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. To jest demonstracja słabości Putina, a nie siły" - napisał Cleverly na Twitterze, przekazując dalej także wpis szefa ukraińskiej dyplomacji, w którym ten oświadczył, że jedyną taktyką rosyjskiego prezydenta jest terror, ale nie złamie on w ten sposób Ukraińców.

W poniedziałek rano Rosja przeprowadziła zmasowany atak przy użyciu pocisków na wiele miast na Ukrainie, w tym Kijów. Według ukraińskich sił powietrznych wystrzelone zostały 83 pociski, z czego 43 zostały zestrzelone przez ukraińskie systemy obronne. (PAP)