Transfery surowcowe z UE do Rosji to efekt luk w obecnym reżimie sankcyjnym - przede wszystkim wyjątku dla ropy naftowej dostarczanej rurociągami, dzięki któremu surowiec ze Wschodu mogły dalej pozyskiwać Polska oraz najbardziej zależne infrastrukturalnie od dostaw rosyjskich kraje jej południowego sąsiedztwa: Słowacja, Czechy i Węgry. Niemcy, które podobnie jak Polska są podpięte do północnej nitki ropociągu Przyjaźń, zrezygnowały z rosyjskich dostaw z końcem ub.r. Na analogiczny ruch - wbrew deklaracjom premiera Mateusza Morawieckiego z wiosny ub.r. - nie zdecydowała się Polska, poprzestając na dalszym stopniowym ograniczaniu dostaw. PKN Orlen tłumaczył, że - bez unijnych sankcji, które uzasadniałyby jego zerwanie - do końca 2024 r. musi realizować kontrakt z rosyjskim Tatnieftem (odcięcie dostaw miałoby grozić koncernowi kosztownymi odszkodowaniami). Krytycy tej decyzji - m.in. ekolodzy z Greenpeace Polska - przekonywali, że odcięcie od rosyjskiej ropy było możliwe na podstawie sankcji krajowych, tak jak stało się to wcześniej w przypadku węgla. Jako możliwe rozwiązanie wskazywano m.in. wpisanie Tatnieftu i innych rosyjskich koncernów na listę podmiotów finansujących terroryzm. Według Forum Energii w okresie po 5 grudnia kontynuowanie dostaw rurociągiem Przyjaźń uczyniło z Orlenu największego nabywcę rosyjskiej ropy w UE. Wolumeny tych dostaw były jednak coraz bardziej ograniczane - CREA szacuje dla DGP, że w lutym realizowaliśmy w dalszym ciągu dostawy o średniej wartości ok. 2,7 mln euro dziennie, co stanowiło już mniej niż 10 proc. wartości ówczesnego rosyjskiego importu ropy do krajów Unii.