Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, według doniesień, w niektórych regionach Rosji wiele z najpopularniejszych takich sieci stało się bezużyteczne, a oprócz zwiększonych zakłóceń technicznych, państwo rosyjskie rozpoczęło publiczną kampanię informacyjną, próbując przestraszyć obywateli, aby unikali VPN, twierdząc, że narażają one ich dane osobowe na ryzyko.

W aktualizacji wskazano, że sieci VPN, które pozwalają użytkownikom ukryć swój dostęp do Internetu, zachować prywatność i ominąć cenzurę narzuconą przez państwo, są niezwykle popularne w Rosji, choć od 2017 roku pozostają nielegalne. Pozwalają one użytkownikom na dostęp do obiektywnych międzynarodowych źródeł wiadomości, w tym o wojnie na Ukrainie.

"Sieci VPN prawdopodobnie stanowią największy pojedynczy słaby punkt w próbach wszechobecnej kontroli informacji wewnątrz kraju przez państwo rosyjskie" - oceniono. (PAP)