Nowe modele broni i sprzętu

"Dziś, w kontekście szybkich zmian na świecie, nasza strategia wzmacniania i rozwijania sił zbrojnych pozostaje niezmienna. Będziemy nadal doskonalić zdolności bojowe armii, która jest gwarantem naszej suwerenności, teraz i w przyszłości" - powiedział.

Dodał, że chce wyposażyć siły zbrojne w nowe modele broni i sprzętu.

Rosja "nigdy nie sprzeda" zajętych przez nią ukraińskich ziem

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w niedzielę, że Rosja "nigdy nie sprzeda" zajętych przez nią ukraińskich ziem. "Najważniejsze dla nas jest to, że ludzie (na tych terytoriach) od dawna zadecydowali, że chcą przyłączenia do Rosji" - dodał. Wcześniej, 12 lutego, minister obrony USA Pete Hegseth oświadczył, że powrót Ukrainy do granic sprzed 2014 r. jest "nierealistycznym celem", a przystąpienie do NATO jest "nierealne".

Szczyt USA-Rosja

20 lutego w Rijadzie doszło do pierwszego od początku wojny w Ukrainie spotkania delegacji wysokiego szczebla USA i Rosji, tydzień po tym jak Putin odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na rozmowy w Arabii Saudyjskiej, które dotyczyły wojny w Ukrainie, nie zaproszono ani Kijowa, ani UE.

Ławrow powtórzył po rozmowach, że dla Rosji niedopuszczalne jest członkostwo Ukrainy w NATO, bo - jak powiedział - stanowi ono "bezpośrednie zagrożenie dla interesów Rosji i dla jej suwerenności". Dodał, że Rosja nie zgodzi się na obecność wojsk państw NATO w Ukrainie, które są głównym elementem omawianych gwarancji bezpieczeństwa po ewentualnym zawieszeniu broni w Ukrainie. Europejscy sojusznicy Ukrainy utrzymują, że tylko decyzja o rozmieszczeniu ewentualnej misji pokojowej będzie należała do Ukrainy. (PAP)