Informacje te ukraińska delegacja przekazała w środę podczas posiedzenia Forum Współpracy ds. Bezpieczeństwa OBWE. Jej wystąpienie cytuje agencja Ukrinform.

Delegacja podkreśliła, że Rosja aktywnie dostarcza do Donbasu uzbrojenie, amunicję i paliwo przez niekontrolowany przez Kijów odcinek granicy państwowej.

Poinformowano, że na przykład we wrześniu na Ukrainę z Rosji wjechało pięć wagonów kolejowych z amunicją. Tego samego dnia z Rosji przez przejście Diakowe w obwodzie donieckim przyjechały cztery ciężarówki KamAZ z systemami przeciwpancernymi 9К111-1 "Konkurs-2". Pod koniec miesiąca 11 ciężarówek KamAZ, załadowanych amunicją do granatników, wjechało na Ukrainę z Rosji i udało się do Ługańska. W październiku kolumna składająca się z czołgu, pięciu wozów bojowych i 16 samochodów ciężarowych Ural została zaobserwowana w okolicy szczytu Sawur-Mohyła po wjeździe z Rosji.

Fakty te świadczą o tym, że Rosja wciąż łamie podstawowe zasady zawarte w akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) dotyczące suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic - oświadczyła ukraińska delegacja.

Trwające od 2014 roku walki między siłami ukraińskimi a wspieranymi przez Rosję rebeliantami na wschodzie Ukrainy pochłonęły - jak się ocenia - ponad 13 tys. śmiertelnych ofiar.