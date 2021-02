Wojskowi zginęli, kiedy przemieszczali się na swoje pozycje. Do zdarzenia doszło pod miejscowością Nowołuhańske w rejonie bachmuckim.

Ukraińska redakcja BBC szacuje, że liczba strat bojowych w ukraińskiej armii od początku zawartego w lipcu rozejmu wzrosła do 15, w tym 11 z nich to straty, do jakich doszło od początku roku.

11 lutego, kiedy w Donbasie przebywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zginęło dwóch żołnierzy. Tego dnia misja monitoringowa OBWE odnotowała prawie 900 przypadków naruszenia rozejmu w obwodzie donieckim. 848 z nich związanych jest, według OBWE, z ćwiczeniami ze strzelaniem na niekontrolowanym przez Kijów terytorium.

Trwające od 2014 roku walki między siłami ukraińskimi a wspieranymi przez Rosję rebeliantami na wschodzie Ukrainy pochłonęły - jak się ocenia - ponad 13 tys. ofiar śmiertelnych.