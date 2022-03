Według informacji „Ukrajinśkiej prawdy”, potwierdzonych przez naszych informatorów w Kijowie, Rosjanie chcą „odkurzyć” Wiktora Janukowycza, który rządził Ukrainą w latach 2010–2014, aż do swojej ucieczki w wyniku rewolucji godności. Źródło „UP” w ukraińskim wywiadzie utrzymuje, że Janukowycz jest już w Mińsku. Według gazety Rosjanie szykują go do wykorzystania w ramach operacji podważania legitymacji ekipy Wołodymyra Zełenskiego, choć Dmitrij Pieskow, rzecznik Putina, zapewniał kilka dni temu, że Rosja wciąż uważa Zełenskiego za prezydenta. Kreml mógłby ogłosić, że kadencja Janukowycza zostaje wznowiona, ponieważ w momencie ucieczki miał on jeszcze niecały rok rządów przed sobą.