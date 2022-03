Prezydent Rosji Władimir "Putin nie zostawia wątpliwości co do tego, jaki jest jego cel: cała Ukraina" - podkreśliła szefowa niemieckiej dyplomacji przed odlotem do Brukseli. "Dla niego jest to perfidna gra, a dla ludzi na Ukrainie to walka o przetrwanie" - dodała.

Baerbock oświadczyła, że Putin swoją wojną osiąga tylko jedno: niezmierzone cierpienie po wszystkich stronach. "Prowadząc wojnę z Ukrainą, doprowadza do ruiny także swój własny kraj" - oceniła niemiecka minister.