We wtorkowym oświadczeniu minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau stwierdził, że polskie władze są gotowe "niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki". "Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych" - czytamy w oświadczeniu.

Reklama

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w niedzielę, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie F-16 do Polski, jeżeli Warszawa zdecyduje się przekazać swoje samoloty Ukrainie.

Reklama

"To nasze stanowisko jest odpowiedzią na deklarację, czy na wypowiedź pana Blinkena, który mówił o możliwości przekazania przez Polskę samolotów Ukrainie. Natomiast my podkreślaliśmy od początku, że tak ważne decyzje powinny zapadać na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego w porozumieniu z sojusznikami. Rozmawiamy o tym z sojusznikami" - powiedział Dworczyk w środę w radiu Plus.

"Chcemy pomagać Ukrainie. Polska jest krajem, który najbardziej, jak do tej pory, wspiera Ukrainę, spośród wszystkich innych krajów. Gotowi jesteśmy tutaj również wesprzeć siły zbrojne Ukrainy, ale wspólnie z naszymi sojusznikami. To są zbyt ważne decyzje, żeby podejmowały je kraje członkowskie samodzielnie" - mówił szef KPRM.

"Druga kwestia, o której w tym oświadczeniu ministerstwa spraw zagranicznych czytamy, która jest z naszego punktu widzenia zasadnicza, to uzupełnienie tego ubytku w potencjale obronnym Polski bardzo szybko przez możliwość pozyskania innych samolotów, które polskie siły zbrojne mogłyby wykorzystywać" - dodał.

"Jesteśmy cały czas w dialogu, i w kontakcie z naszymi partnerami z Sojuszu Północnoatlantyckiego na temat różnych form wspierania Ukrainy i myślę, że to będzie nadal jeden z ważnych tematów" - podkreślił szef KPRM.

Dworczyk był też pytany o to, czy może potwierdzić amerykańskie informacje o przeniesieniu do Polski dwóch baterii systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. "Jest to informacja strony amerykańskiej, ale oczywiście my jesteśmy zainteresowani, żeby obrona powietrzna była w Polsce wzmacniana" - zaznaczył szef KPRM. Zwrócił uwagę, że w związku z tym, że Polska bardzo pomaga Ukrainie i Ukraińcom, takie wzmocnienie jest nam potrzebne. "I bardzo się cieszymy, że te dwie baterie będą w Polsce stacjonować" - podkreślił.

Dopytywany, czy będą one u nas do końca konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Dworczyk odpowiedział: "To jest decyzja rządu amerykańskiego, czy armii amerykańskiej, ale liczymy na to, że dopóki sytuacja będzie tego wymagała, te baterie Partiot będą w Polsce stacjonowały".

We wtorek rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli, cytowany przez Fox News, poinformował, że USA wyślą dwie baterie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot do Polski.

Wcześniej o możliwym rozmieszczeniu systemów w Polsce mówiła podsekretarz stanu USA Victoria Nuland.

W 2018 roku Polska podpisała kontrakt na zakup dwóch baterii Patriot w ramach pierwszego etapu programu obrony powietrznej Wisła. Według zapowiedzi MON, mają one trafić do Polski na przełomie 2022 i 2023 roku.