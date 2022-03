O zatrzymanie wojny na Ukrainie i utworzenie korytarzy humanitarnych dla mieszkańców tego kraju zaapelował w środę do Władimira Putina kanclerz Austrii Karl Nehammer. Zapowiedział tez gotowość do zaostrzenia sankcji nałożonych na Rosję.

Reklama

W środę premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem w Wiedniu. Spotkanie poświęcone było rosyjskiej inwazji na Ukrainę i polityce państw zachodnich w tej kwestii.

Reklama

"Jesteśmy zjednoczeni i to stanowi o naszej sile w ramach Unii Europejskiej. Przez całe dekady Polacy i Austriacy żyli w przyjaźni" - mówił kanclerz Austrii. Podkreślił, że silna i życzliwa współpraca to "jasny znak sprzeciwu wobec przemocy i naruszaniu prawa międzynarodowego".

Nehammer podkreślił, że Rosja może zapewnić funkcjonowanie korytarzy humanitarnych do oblężonych ukraińskich miast, by można było ewakuować cywili i zapewnić zaopatrzenie. "To obowiązek. Apeluję do Federacji Rosyjskiej, aby to zrealizować" - wezwał.

"W tej chwili także Rosjanie i Rosjanki także stawiają opór polityce rządu rosyjskiego. To też są bardzo odważni ludzie; ich odwaga jest porównywalna z odwagą Ukraińców, którzy bronią swojego kraju" - ocenił austriacki kanclerz. Wskazał, że nie można wszystkich Rosjan traktować jednakowo, bo nie wszyscy reagują obojętnością na inwazję na Ukrainę.

Nehammer poinformował, że "Unia Europejska zrobi wszystko, co tylko możliwe w zakresie środków cywilnych, aby pomóc Ukrainie". "Stąd sankcje, stąd gotowość do tego, aby te sankcje były jeszcze surowsze tak długo, jak ta wojna trwa" - mówił.

Zaapelował także do prezydenta Rosji o zatrzymanie działań wojennych. "Chciałbym zaapelować, bo można zatrzymać tę wojnę w dowolnym momencie. To może zrobić prezydent Władimir Putin. Powinien skorzystać z tej możliwości (...) chodzi o to żeby zakończyć ogromne ludzkie cierpienie" - stwierdził.

Jak dodał,. Stąd apeluję do Federacji Rosyjskiej, aby to zrealizować" - oświadczył kanclerz.(PAP)

autorzy: Mateusz Mikowski, Rafał Białkowski