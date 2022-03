Złożyć broń mogą tylko Rosjanie – powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w reakcji na fake news, jakoby ogłosił on kapitulację kraju. Szef państwa podkreślił, że była to „dziecinna prowokacja”, do której doszło po ataku hakerskim na telewizję Ukraina 24.

„My jesteśmy w domu. Bronimy swoich dzieci, swoich rodzin. Żadnej broni nie zamierzamy składać aż do naszego zwycięstwa" – oświadczył Zełenski w krótkim nagraniu opublikowanym w środę na Telegramie (https://t.me/V_Zelenskiy_official/832). Jak pisze portal Hromadske, w telewizji Ukraina-24 wyemitowano na pasku informację o tym, jakoby Zełenski ogłosił kapitulację i apeluje do ukraińskich żołnierzy, by złożyli broń. Telewizja potwierdziła, że doszło do ataku hakerskiego. Wcześniej ukraińskie służby specjalne ostrzegały, że strona rosyjska może sięgać po podobne prowokacje.