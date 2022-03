Według ukraińskiego ministra rolnictwa Romana Łeszczenki, cytowanego przez dziennik online "Delo", rząd w Kijowie opracowuje już plan wznowienia eksportu zboża koleją do innych państw, “aby zapobiec ewentualnemu światowemu kryzysowi żywnościowemu”.

Łeszczenko sprecyzował, że dotychczas 80 proc. ukraińskiego eksportu zboża odbywało się przez porty Morza Czarnego, które obecnie są zablokowane przez Rosjan.

Bukareszteńska telewizja Digi24 informuje, że zamiarem negocjujących stron jest eksportowanie ukraińskich zbóż koleją przez Mołdawię do Rumunii, aby stamtąd za pośrednictwem jednego z czarnomorskich portów były one kierowane do innych państw świata.

W przypadku realizacji planu władze Ukrainy szacują, że istnieje możliwość zapewnienia eksportu zbóż z tego kraju na poziomie 5 mln ton miesięcznie.