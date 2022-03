"Niemcy przekazały (Ukrainie) broń wartą 37 mln euro, co stanowi jedną szóstą tego, co do tej pory dostarczyła jej Estonia" - zauważył w poniedziałek na Twitterze dziennikarz niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" Mathieu von Rohr.

Rohr udostępnił też tweeta Triin Hertmann, która napisała: "Estonia (1,3 mln mieszkańców) przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości 220 mln euro. Jest to trzecia co do wielkości darowizna po USA (330 mln mieszkańców) i Wielkiej Brytanii (67 mln mieszkańców). Estonia przyjęła również ponad 20 tys. osób uciekających przed wojną (prawie 2 proc. całej populacji)". Reklama Niemcy liczą ponad 80 mln mieszkańców i są europejską potęgą gospodarczą oraz czwartym na świecie eksporterem broni. Przekazane do tej pory Ukrainie uzbrojenie pochodziło z zapasów Bundeswehry, były to m.in. pociski przeciwlotnicze Stinger i Strieła.