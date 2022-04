"Uratowaliście wasz kraj przed atakiem Stalina. W ten sam sposób nasz naród jest odważny i broni się już 43. dzień – mówił ukraiński przywódca, przypominając fińsko-sowiecką wojnę zimową z przełomu lat 1939/40.

Podkreślił, że Rosja powinna najpierw doprowadzić do pokoju i pociągnąć zbrodniarzy wojennych do odpowiedzialności. "Muszą pamiętać, co to jest duch Helsinek, musi on zostać przywrócony" – dodał.

Mówiąc o Helsinkach, Zełenski odniósł się do Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której akt końcowy został podpisany w czasie zimnej wojny w 1975 r. w stolicy Finlandii.

Historyczne przemówienie prezydenta Ukrainy rozpoczęło się od chwili ciszy, upamiętniającej ponad 30 osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału dworca kolejowego w Kramatorsku. "To był zwykły dworzec kolejowy, w zwykłym mieście" – mówił Zełenski.

"Rosja potraktuje tak samo wszystkie miasta, na które napadnie albo które zaatakuje" – przestrzegł.

"Życzyłbym sobie silniejszego przywództwa ze strony UE, abyśmy uzyskali dodatkowe wsparcie w naszej walce wyzwoleńczej" – oświadczył prezydent, wskazując na konieczność ochrony przed rosyjskim "straszakiem energetycznym". Należy znaleźć inne źródła energii – dodał.

Jego zdaniem należy zamknąć cały system bankowy przed Rosjanami ponieważ są "zagrożeniem dla demokracji". Podkreślił, że chodzi także o bezpieczeństwo Finlandii. Dlatego sankcje wobec Rosji powinny być "silne i trwale".

"Finowie, słyniecie z waszego systemu edukacji, pomóżcie nam odbudować nasze szkoły, których setki zniszczyli Rosjanie" - apelował również ukraiński prezydent.

W trakcie przemówienia Zełenskiego w fińskim parlamencie (transmitowanego przez łączę wideo) na sali obrad obecny był prezydent Finlandii Sauli Niinisto, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, oraz przewodnicząca Rady Narodowej Szwajcarii Irene Kalin, którzy składają wizyty w Helsinkach.

W piątek rano przed przemówieniem Zełenskiego, fińskie ministerstwo obrony poinformowało, że w regionie południowego wybrzeża kraju w okolicach Porvoo, naruszona została przestrzeń powietrzna. Poinformowano, że w dochodzeniu prowadzonym przez straż graniczną chodzi o rosyjski samolot pasażerski. Później resort obrony przekazał w mediach społecznościowych, że zaatakowana została witryna internetowa ministerstwa. Padła także strona MSZ (lub dostęp do niej był przypadkowy).

Strona internetowa ministerstwa obrony Finlandii została zaatakowana, sprawa jest badana - poinformował resort w piątek. Na krótko przed zaplanowanym na ten dzień przemówieniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w fińskim parlamencie niedostępna jest też strona fińskiego MSZ.

Początek wystąpienia ukraińskiego przywódcy do deputowanych zaplanowano na godz. 13 czasu lokalnego (godz. 12 w Polsce).