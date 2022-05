Według słów ukraińskiego prezydenta klęska Moskwy jest "oczywista dla wszystkich na świecie, także dla tych, którzy wciąż z nimi (Rosjanami) komunikują" i dodał, że Rosjanom brakuje odwagi, żeby przyznać się do porażki.

"Oni są tchórzami i próbują ukryć tę prawdę nowymi atakami rakietowymi, lotniczymi i artyleryjskimi" - powiedział ukraiński lider.

Zełenski odniósł się również do ataku Rosjan na szkołę w Czernihowie na północy kraju: "Oczywiście, państwo rosyjskie jest państwem, w którym wszelka edukacja tylko przeszkadza". Dowódców, którzy takie rozkazy wydają, nazwał nieuleczalnie chorymi.

Ponadto, jak zaznaczył, od początku wojny na Ukrainie zostało zniszczonych przez Rosjan już 570 placówek służby zdrowia, w tym 101 szpitali. Według Zełenskiego jest to znak autodestrukcji Rosji, którą świat uważał kiedyś za naród kultury. "To jest nonsens, to jest barbarzyństwo" - dodał ukraiński polityk. (PAP)