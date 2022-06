Co najmniej do września potrwa konflikt zbrojny na Ukrainie - uważa rumuński generał dywizji w stanie spoczynku Dan Grecu. Spodziewa się on znaczących dostaw uzbrojenia dla Kijowa i wyrównania sił walczących stron.

Według eksperta nawet pomimo zajęcia przez siły rosyjskie terenów na wschodzie i południu Ukrainy oraz możliwego wyhamowania ofensywy Moskwy na okupowanych terenach nie dojdzie w tym czasie do zakończenia rosyjskiej inwazji. Reklama “Wojna potrwa do wyczerpania sił po obu stronach, a następnie może przekształcić się w długotrwały, na wpół zamrożony konflikt, w którym Rosjanie będą próbowali narzucić cywilom swoją dominację, a Ukraińcy będą ich nękać stosując strategię walki partyzanckiej” - powiedział generał Grecu w rozmowie z bukareszteńską telewizją Digi24. Rumuński doktor nauk wojskowych wyraził opinię, że w najbliższym czasie powinno dojść do “momentu wyrównania sił”. “Uważam, że doczekamy jeszcze 200. dnia tej wojny” - podsumował Grecu, zaznaczając, że aktualnie nie ma ani woli negocjacji ani ze strony Rosji, ani Ukrainy, zaś skuteczność mediatorów zewnętrznych tego konfliktu jest znikoma. (PAP)