Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że zaprosił premiera Węgier Viktora Orbana do odwiedzenia kraju. Podziękował mu też za poparcie dla nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Politycy przeprowadzili rozmowę telefoniczną, o czym Zełenski poinformował na Twitterze. Reklama "Dziękuję za poparcie statusu kandydata. Zaprosiłem (premiera Węgier) do złożenia wizyty na Ukrainie" - napisał. (https://twitter.com/ZelenskyyUa) Dodał, że podziękował Orbanowi "za poparcie suwerenności Ukrainy i udzielenie schronienia Ukraińcom podczas wojny". Obaj politycy ustalili, że będą rozwijać współpracę w sferze energetyki. O tym, że Orban poparł nadanie statusu kandydata do UE Ukrainie, a także Mołdawii, Gruzji oraz Bośni i Hercegowinie, poinformowały w poniedziałek media. Węgierski premier wziął w tym dniu udział w wideokonferencji w ramach przygotowań do dwudniowego szczytu UE, który ma się odbyć w czwartek i piątek.