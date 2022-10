Nie wyciągajmy jednak automatycznie wniosku, że odbudowa ruszy, gdy tylko działania militarne ustaną. Tak wcale być nie musi. Dla przykładu odbudowie Ukrainy nie sprzyjałoby wdrożenie planu pokojowego zaprezentowanego ostatnio przez miliardera Elona Muska. Zaproponował on, by o przynależności państwowej anektowanych przez Rosję regionów zdecydowało nadzorowane przez ONZ referendum, Krym został na trwałe przyłączony do Rosji, a Ukraina była państwem neutralnym. Dlaczego to zły scenariusz dla odbudowy?