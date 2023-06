„Dzień Dziecka tragicznie rozpoczął się w Kijowie, gdzie rosyjski atak rakietowy nad ranem zabił co najmniej dwoje dzieci” – napisał na Twitterze jeszcze przed informacją, że w ataku zginęło jedno, a nie dwoje dzieci.

Do ataku doszło ok. godz. 3 (2 w Polsce). Zginęły trzy osoby, w tym jedno dziecko, a 12 zostało rannych. Policja poinformowała, że zabite dziecko to 9-letnia dziewczynka, z którą zginęła jej 34-letnia matka. Trzecią ofiarą jest kobieta w wieku 33 lat. Również jedno dziecko jest wśród rannych.

Sztab Generalny podał, że obrona powietrzna zestrzeliła dziesięć z dziesięciu rakiet, które leciały w kierunku Kijowa. Ludzie, którzy zginęli, oraz ranni najprawdopodobniej zostali trafieni odłamkami spadających pocisków.

