Przyjeżdżam do Kijowa, aby uczcić niezwykły opór dzielnego narodu ukraińskiego - powiedziała w sobotę w pociągu do stolicy Ukrainy szefowa KE Ursula von der Leyen. Polityk ogłosiła to podczas rozmowy z grupą dziennikarzy, w tym m.in. korespondentami agencji Belga.