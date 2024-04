Według zarządu elektrowni nie doszło do "krytycznych zniszczeń", nie ma ofiar w ludziach, a poziom promieniowania po ataku pozostał w normie.

MAEA ostrzega przed rosnącym ryzykiem nuklearnym w konflikcie

Dyrektor generalny MAEA Rafael Mariano Grossi, ostrzegł we wpisie na platformie X, że takie ataki są ryzykowne. "Wzywam do powstrzymania się od operacji (...), które niosą ze sobą ryzyko nuklearne" - napisał Grossi.

Reuters przypomina, że MAEA wielokrotnie ostrzegała już, że Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa w Europie, może być źródłem poważnego zagrożenia promieniotwórczego, jeśli będzie narażona na działania wojenne. Od miesięcy reaktory siłowni są wyłączone, ale nadal wymaga ona zasilania oraz wykwalifikowanego personelu, aby działały systemy chłodzenia i inne mechanizmy bezpieczeństwa.

Odpowiedź Rosatomu na atak dronów

Rosyjski państwowy nuklearny koncern energetyczny Rosatom poinformował, że w ataku dronów rannych zostało trzech ludzi; zaapelował też do krajów UE oraz do MAEA, by "kategorycznie potępili eskalację wokół największej w Europie centrali nuklearnej".

Rosjanie zajęli elektrownię 4 marca 2022 roku. Grossi oznajmił wtedy, że przejęcie siłowni przez rosyjskie wojska to sytuacja krytyczna.

W lipcu 2022 roku amerykański dziennik „Wall Street Journal” ostrzegł, że siły rosyjskie przeobrażają największą siłownię nuklearną Ukrainy w bazę wojskową, rozmieszczając tam m.in. wyrzutnie rakietowe.

