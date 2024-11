Miny, które USA wyślą do Ukrainy, są „nietrwałe” – stają się obojętne po ustalonym okresie, który może trwać od kilku godzin do dwóch tygodni – podaje Bloomberg. Decyzja, o której donosił wcześniej Washington Post, została podjęta po tym, jak prezydent Joe Biden zmienił zdanie na temat ataków dalekiego zasięgu na Rosję za pomocą wyprodukowanych przez armię amerykańską taktycznych systemów rakietowych, znanych jako ATACMS. Zmiana decyzji Waszyngtonu w sprawie ataków rakietowych nastąpiła po przybyciu wojsk Korei Północnej w celu wsparcia sił rosyjskich na polu bitwy.

Ukraina uderza w Rosję

Ukraina wykorzystała zgodę ATACMS do uderzenia na bazę wojskową na terytorium Rosji. Moskwa, która ostrzegała przed takimi działaniami, zwiększyła groźbę odpowiedzi nuklearnej na konwencjonalne ataki. Administracja Bidena zobowiązała się do przyspieszenia dostaw broni i innego wsparcia dla Ukrainy przed inauguracją Trumpa 20 stycznia. Prezydent elekt wielokrotnie krytykował podejście Bidena do wojny i obiecał zakończyć konflikt jeszcze przed objęciem urzędu.

