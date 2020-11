Jednak część przedsiębiorstw z branży gastronomiczno-hotelarskiej będzie mogła wznowić działalność dopiero za dwa tygodnie.

Pięć partii tworzących północnoirlandzki rząd od kilku dni spierało się, czy i jakie restrykcje powinny zostać przedłużone i ostatecznie, w czwartek wieczorem zdecydowano o tym poprzez głosowanie. Wcześniej jednak okazało się, że pomylono datę, kiedy lockdown miał się zakończyć. Od momentu ogłoszenia lockdownu informowano, że skończy się on o północy z czwartku na piątek, jednak w czwartek w ciągu dnia północnoirlandzkie ministerstwo zdrowia sprecyzowało, iż chodzi o północ z piątku na sobotę.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, lokale gastronomiczne, które nie mają licencji na sprzedaż alkoholu, oraz punkty usługowe wymagające bliskiego kontaktu miedzy ludźmi, takie jak salony fryzjerskie czy kosmetyczne, mogą wznowić działalność w piątek 20 listopada, przy czym w przypadku punktów usługowych konieczne będzie wcześniejsze umówienie się na wizytę. Puby, restauracje i hotele będą mogły przyjmować gości od piątku 27 listopada. Potwierdzono, że wszystkie inne restrykcje wprowadzone w ramach lockdownu, automatycznie wygasną o północy z 26 na 27 listopada.

Irlandia Północna jako pierwsza część Zjednoczonego Królestwa rozpoczęła ograniczony w czasie lockdown, przy czym jest on łagodniejszy niż ten, który był w Walii oraz trwa obecnie w Anglii. Nie zdecydowano się na całkowite zamknięcie sklepów sprzedających produkty inne niż pierwszej potrzeby, ani nie wprowadzono zakazu przemieszczania się, a jedynie zalecenie, by tego unikać. Nadal odbywają się nabożeństwa w świątyniach, a obowiązuje w nich tylko nakaz zasłaniania twarzy. Zgromadzenia ograniczono do 15 osób, z wyjątkiem ślubów i pogrzebów, gdzie ten limit wynosi 25.

Lockdown wyraźnie wyhamował rozprzestrzenianie się epidemii - w dniu jego rozpoczęcia zanotowano rekordową liczbę 1299 zakażeń, a przez kilka kolejnych bilanse utrzymywały się na poziomie 1000-1200, natomiast od tygodnia oscylują o okolicach 500. Całkowity bilans epidemii w Irlandii Północnej to 45 241 zachorowań, z których 825 zakończyło się śmiercią.