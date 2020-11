"Mamy nadzieję na to, że w ciągu kilku miesięcy będziemy mogli szczepić coraz więcej osób, redukując stopniowo, ale w istotny sposób wpływ tej przeklętej pandemii"- oświadczył Rezza podczas konferencji prasowej w Rzymie.

Według wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia szczepienia mają rozpocząć się w kraju najwcześniej pod koniec stycznia.

Jednocześnie przedstawiciel resortu zastrzegł: "Mniej więcej co najmniej 60-70 proc. populacji należy zaszczepić przeciwko SARS-CoV-2, by uzyskać odporność stadną. A to znaczy, że trzeba zaszczepić 42 miliony Włochów, co jest wielkim wyzwaniem".

Rezza zapewnił, że począwszy od 2021 roku liczba dawek szczepionki będzie stale rosnąć.

