"Bierzemy udział w wyścigu z czasem przeciwko koronawirusowi" - powiedział Macron, dodając, że jego poglądy w tej sprawie podzielają kanclerz Niemiec Angela Merkel i przewodnicząca UE Ursula von der Leyen.

"My, jako Europejczycy, musimy być w tej sprawie bardziej skuteczni. Wiem, że taka jest również intencja kanclerz Merkel i przewodniczącej Von Der Leyen. W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy kontynuować działania, by przyspieszyć bieg spraw" - dodał francuski prezydent, goszcząc w Paryżu prezydenta Serbii Aleksandara Vuczicia.

Unia chce wdrożyć tzw. mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek, który daje krajom Wspólnoty prawo do zawieszenia prawa producentów do eksportu szczepionek przeciw Covid-19, jeśli nie realizują oni zobowiązań wynikających z kontraktów podpisanych z UE. Komisja Europejska uzasadnia takie wytyczne tym, że jej priorytetem jest "ochrona i bezpieczeństwo obywateli UE" w sytuacji, gdy problemy z utrzymaniem tempa produkcji przez koncerny farmaceutyczne doprowadziły do niedoborów szczepionek w krajach unijnych.

Francuskie władze zrezygnowały w piątek z wprowadzenia w związku z pandemią trzeciego ogólnokrajowego lockdownu. Zamiast tego zarządziły zaostrzenie kontroli granicznych i wzmożoną akcję organów ścigania przeciwko osobom łamiącym godzinę policyjną od godz. 18 do 6 rano, ustanowioną w całym kraju w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.