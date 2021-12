"Uważam to za imponujący gest solidarności" - oceniła Johansson, argumentując, że zezwolenie większej liczbie Afgańczyków na kontrolowaną migrację do UE pozwoli uniknąć "nieregularnych przybyć".

Niemcy przyjmą 25 tys. osób, Holandia 3159, Hiszpania i Francja po 2,5 tys. - poinformowała AFP, która uzyskała dostęp do unijnego dokumentu. Pozostałe państwa zgodziły się przyjąć mniejszą liczbę osób uciekających przed rządami talibów.

Przyjęcie 40 tys. Afgańczyków to część szerszego planu zaproszenia do UE 60 tys. uchodźców.

Po 15 sierpnia, kiedy talibowie zajęli Kabul, przejmując władzę w praktycznie całym Afganistanie, 24 kraje Unii przyjęły ok. 28 tys. Afgańczyków w ramach ewakuacji.

Stacja Al-Dżazira przypomniała, że już wcześniej Filippo Grandi, Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) naciskał na państwa UE, by w ciągu pięciu lat przyjęły 42 tys. Afgańczyków, co spotkało się ze sprzeciwem kilku krajów członkowskich.