Zaktualizowane prognozy gospodarcze KE dla Polski są wyższe od bieżących oczekiwań rynkowych; gdyby miały się one zrealizować to skumulowany wzrost PKB w Polsce od 2020 r. do 2023 r. byłby najwyższy spośród państw UE - ocenił ekonomista PKO BP Kamil Pastor.

Komisja Europejska podwyższyła w czwartek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,2 proc. na 5,5 proc. Jednocześnie prognozuje, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Jesienią ub.r. KE szacowała, że w 2023 r. PKB Polski wzrośnie o 4,4 proc. Reklama "Według zaktualizowanych prognoz gospodarczych Komisji Europejskich, PKB Polski ma w 2022 wzrosnąć o 5,5 proc. (o 0,3 pp. wyżej niż w listopadowej edycji prognoz), a w 2023 o 4,2 proc. (o 0,2 pp. poniżej prognoz z listopada). Są to prognozy wyższe od bieżących oczekiwań rynkowych oraz naszych prognoz (odpowiednio 4,1 proc. i 4,4 proc.)" - przekazał PAP w komentarzu ekonomista PKO BP. Reklama Zdaniem Pastora, gdyby prognozy te miały się zrealizować, "to skumulowany wzrost PKB w Polsce od 2020 do 2023 r. byłby najwyższy spośród państw UE (nie licząc podatnej na skokowe zmiany Irlandii, która jest rajem podatkowym)". Maersk ostrzega przed kolejnymi problemami osłabiającymi łańcuchy dostaw Zobacz również Z drugiej strony - jak zauważa ekonomista - "ceną za wysoki wzrost jest wysoka inflacja, która w 2022 ma wynieść w Polsce 6,8 proc. i być najwyższa w UE, a w 2023 ma wynieść 3,8 proc. (druga najwyższa w UE)". Jak dodał ekonomista, PKB strefy euro ma w 2022 r. wzrosnąć o 4 proc., czyli o 0,3 pp wolniej niż oczekiwano jeszcze w listopadzie. "Według oceny Komisji bilans ryzyka dla wzrostu pozostaje zrównoważony. W górę zaskoczyć może utrzymanie wysokiego wzrostu konsumpcji oraz przyspieszenie inwestycji. Jednocześnie zdecydowanie wyższa ma być inflacja, która w 2022 r. ma wynieść w UE 3,9 proc. zamiast 2,5 proc. oczekiwanych jeszcze pod koniec zeszłego roku" - wskazał ekonomista. Jego zdaniem "perspektywy dla inflacji są skierowane w górę ze względu na rosnące ryzyko efektów drugiej rundy (przełożenia się wyższych cen produktów pośrednich ze strony producentów na ceny konsumenckie) oraz ceny energii". "Ryzyko płynie również z napięć geopolitycznych w Europie Wschodniej" - tłumaczy Pastor.