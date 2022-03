Ambasadorowie państw UE nie porozumieli się w środę w Brukseli w sprawie projektu konkluzji szczytu UE w Paryżu. Polska, kraje bałtyckie, Słowacja i Czechy chcą, by znalazły się w nich wezwania do dalszych sankcji wobec Rosji i pozytywny sygnał dla członkostwa Ukrainy w UE. Niemcy jednak to blokują – informują PAP źródła unijne.

W czwartek w podparyskim Wersalu rozpocznie się dwudniowy szczyt UE, na którym głównym tematem będzie inwazja Rosji na Ukrainę. Służby gabinetu szefa Rada Europejskiej Charles'a Michela i prezydencja francuska w UE przygotowały razem projekt deklaracji tego szczytu Reklama „Nie uzgodniliśmy w środę stanowiska w kwestiach dotyczących Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja nie chcą zgodzić się na obecny projekt konkluzji szczytu UE. Uważają, że brakuje w nim wyraźnego wezwanie do dalszych sankcji wobec Rosji i pozytywnego sygnału dla członkostwa Ukrainy w UE. Takim zapisom przede wszystkim sprzeciwiają się Niemcy, ale też Holandia. Francja sprawuje prezydencję UE, więc stara się być neutralna, ale także nieprzychylnym okiem patrzy na kwestię europejskiej perspektywy dla Ukrainy. W czwartek temat wróci na szczycie UE. Przywódcy będą próbowali znaleźć kompromis” – powiedział PAP unijny dyplomata. Reklama „Atmosfera w Brukseli jest bardzo napięta, bo na Ukrainie cały czas giną ludzie, w tym cywile. Część biurokratów jest jednak kompletnie oderwana od rzeczywistości. Na Ukrainę spadają bomby, a ostatnie przyjęte sankcje mają charakter symboliczny. Część sankcji łatwo ominąć. Grupa państw UE jest bardzo nieprzychylna silnym sankcjom i przede wszystkim są to Niemcy. Sprzeciwiają się w szczególności obejmowaniu restrykcjami sektora energetycznego” – dodał unijny dyplomata. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że Stały Przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś na spotkaniu w środę z ambasadorami państw unijnych wskazywał, że Polska domaga się konkretów w sprawie europejskich perspektyw Ukrainy. Podkreślał, że w tekście musi znaleźć odzwierciedlenie europejska perspektywa Ukrainy, a także możliwość nadania jej statusu kandydata, a tego brakuje. Polski ambasador, jak wynika z nieoficjalnych informacji, wskazywał też na potrzebę bezpośredniego odniesienia do wsparcia Ukrainy sprzętem wojskowym w celu samoobrony, zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Sadoś – jak dowiedziała się PAP – apelował też, aby wzmocnić zapisy dotyczące sankcji. Polska, jak dowiedziała się PAP, jest popierana m.in. przez Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy i Słowację.