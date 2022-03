Po śmierci męża w 2016 r. radio przejęła Elżbieta Cielecka, która ma większość udziałów. Prezesem jest mniejszościowy udziałowiec Paweł Badzio. Wczoraj przysłał nam oświadczenie, w którym przyznaje, że na antenie wyemitowano treści, które mogły być „bronią informacyjną” Moskwy. I z którymi zespół radia się nie zgadza. Sformułował też przeprosiny dla słuchaczy, zapewniając, że był to „incydentalny brak uwagi”. W rozmowie z DGP wyjaśnia, że program jest poza jego kompetencjami, ale nie zwalnia go to z odpowiedzialności. – Byłem niedawno w Ukrainie , trudno mi uwierzyć, że do tego doszło – mówi Badzio, były dziennikarz m.in. Polskiego Radia i TV Republika. Przekonuje, że to był wypadek przy pracy.