Ukraińska gospodarka jest coraz słabsza, a sankcje dławią rosyjski i białoruski eksport. Według Banku Światowego produkcja Ukrainy może spaść w tym roku o nawet 45 proc., a Europa Wschodnia odnotuje recesje na poziomie 4,1 proc. Europę Zachodnią prawdopodobnie również czeka recesja. Z kolei Rosja przestała publikować niektóre dane gospodarcze, ale wiele wskazuje na to, że też stoi w obliczu głębokiej recesji. Jednym z niewielu krajów, który nie wydaje się w tej chwili skazany na znaczące spowolnienie gospodarcze są Stany Zjednoczone.

Agresja Rosji na Ukrainę uderza w cały świat w czterech głównych aspektach, które dotkną nie tylko biedniejsze kraje Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji, a także wbrew pozorom gospodarkę Unii Europejskiej.

Energia

Rosja jest trzecim co do wielkości producentem ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie. Wysoko rozwinięte kraje starają się ograniczyć, a nawet całkowicie zrezygnować z zakupów rosyjskich surowców energetycznych i pozbawić w ten sposób Moskwę niezbędnych dochodów. Sankcje już ograniczyły sprzedaż rosyjskich węglowodorów, co dodatkowo zwiększyło ceny energii na światowych rynkach. A wyższe ceny oznaczają, że Rosja nadal uzyskuje znaczne przychody z handlu. Dlatego Unia Europejska pracuje nad stopniowym wprowadzeniem pełnego embarga na rosyjską ropę jeszcze w tym roku. W najlepszym scenariuszu może to spowodować wzrost cen ropy i benzyny w USA średnio powyżej 5 USD za galon. Podwyżki cen energii w Europie, która jest znacznie bardziej uzależniona od energii rosyjskiej, byłyby znacznie bardziej gwałtowne.

Żywność

Ukraina często była nazywana spichlerzem świata. Przed rosyjską inwazją produkowała 30 proc. światowego oleju słonecznikowego, 6 proc. jęczmienia, 4 proc. pszenicy i 3 proc. kukurydzy. Zablokowane przez Rosję wszystkie ukraińskie porty Morza Czarnego uniemożliwiły Ukrainie eksport żywność do reszty świata. Połączenia kolejowe i drogowe z Europą nie są w stanie przejąć całej produkcji Ukrainy, co w znaczący sposób ogranicza bieżące dostawy. Według szacunków sama wojna może również zmniejszyć areał przyszłych upraw o 10 proc. do 35 proc.

Także Rosja jest znaczącym eksporterem oleju słonecznikowego, pszenicy i jęczmienia. Wprawdzie nie ma bezpośrednich sankcji na rosyjski eksport żywności, ale sankcje nakładane na inne części rosyjskiej gospodarki ograniczają te dostawy. Kolejnym problemem są nawozy. Rosja jest największym eksporterem nawozów azotowych, a rosyjski rząd wstrzymał ich eksport. Dodatkowo Rosja i Białoruś są głównymi producentami potażu, kluczowego składnika wielu nawozów. Sankcje dotyczą dostaw potażu z obu krajów.

Rosnące ceny energii podnoszą również koszty produkcji żywności, ponieważ uprawa i transport stają się droższe. Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji ceny pszenicy wzrosły o około 30 proc. Bardzo popularny w kuchni olej słonecznikowy podrożał w niektórych krajach aż o 50 proc. Globalny koszt nawozów wzrósł o 230 proc., zapowiadając wyższe ceny żywności w przyszłości lub niższe plony rolników, którzy ograniczyli nawożenie.

Kraje rozwinięte poradzą sobie z podwyżkami cen i znajdą nowe źródła potrzebnej żywności. Kraje rozwijające się niestety na wolnym rynku spożywczym nie będą miały tyle szczęścia. Nowy raport Eurasia Group i DevryBV Sustainable Strategies szacuje, że sama wojna na Ukrainie może zwiększyć liczbę osób cierpiących z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego o 101 milionów pod koniec 2022 roku. Liczba żyjących w skrajnym ubóstwie może wzrosnąć nawet o 201 milionów. Najmocniej skutki braku żywności będą najmocniej odczuwane w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie, które kupują dużo żywności właśnie w Ukrainie i Rosji.

W tym czasie inni producenci będą starali się odtworzyć łańcuchy zaopatrzenia w żywności utracone po inwazji rosyjskiej. Ale jak pokazała pandemia COVID, łańcuchów dostaw budowanych przez dziesięciolecia nie da się przekonfigurować w ciągu miesiąca. Te kraje, które mają rozwinięte własne rolnictwo i mogą liczyć na wewnętrzne dostawy są w o wiele bezpieczniejsze niż te, które muszą importować żywność z zagranicy.

„Problemem nie jest brak pszenicy” – napisała w kwietniu konsultantka ds. upraw Sarah Taber w Foreign Policy . „To brak wystarczającej liczby statków, aby ją przesłać i brak funduszy na jej zakup”.

Destabilizacja

Dotychczasowe wydarzenia świadczą o tym, że Rosja nie liczy się ze skutkami inwazji na Ukrainę dla pozostałej części świata. Rüdiger von Fritsch, który przez dziesięć lat był ambasadorem Niemiec w Polsce, a następnie w Rosji, powiedział niedawno magazynowi Der Spiegel , że „kalkulacja Putina polega na tym, że po załamaniu się dostaw zboża głodujący ludzie uciekną z tych regionów i będą próbowali dostać się do Europy. Chce zdestabilizować Europę nowymi strumieniami uchodźców i wywrzeć polityczną presję, aby kraje Zachodu zrezygnowały z twardego stanowiska wobec Rosji. To jego nowa hybrydowa wojna”. Byłoby to podobne do strategii realizowanej przez Rosję po poparciu rządu syryjskiego w brutalnej wojnie domowej, która spowodowała ucieczkę ponad 13 milionów uchodźców - między innymi do Europy.

Transport morski

Pandemia covid-19 w pewnym momencie wymusiła całkowite zawieszenie morskiego transportu. Podobny skutek ma wojna w Ukrainie. Około 11 proc. pracowników żeglugi pochodzi z Rosji, a 4 proc. z Ukrainy. Sankcje i ewentualne zobowiązania wojenne mogą spowodować niedobór pracowników i wydłużenie czasu załadunku i rozładunku w portach w Chinach czy USA. Duża część Morza Czarnego jest niedostępna dla żeglugi handlowej, biorąc pod uwagę rosyjską blokadę ukraińskich portów i niechęć ubezpieczycieli do wydawania polis na trasy przebiegające w pobliżu strefy działań wojennych. Firmy transportowe nadal wysyłają niesankcjonowane towary do i z Rosji, aby wypełnić kontrakty, ale większość twierdzi, że nie będzie odnawiać kontraktów. To zaszkodzi Rosji, ale spowoduje zakłócenia również w innych miejscach.

Wojna Rosji na Ukrainie jest oczywiście nieprzewidywalna i może się niespodziewanie zakończyć, jeśli ktoś obali Putina lub Ukraina odniesie szereg sukcesów na polu bitwy, które wydają się być w tej chwili poza jej zasięgiem. Pewnego dnia rynki mogą cieszyć się gigantyczną ulgą, gdy pojawi się droga do pokoju. Ale do tego czasu dodatkowe szkody w światowej gospodarce prawdopodobnie rozprzestrzenią się w miarę przeciągania się walk na polach bitew. W ten sposób wojna Putina z Ukrainą jest wojną przeciwko dużej części świata.

źródło: yahoo!finance