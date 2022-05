Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w rozmowie w Radiu Wrocław był pytany o przyszłotygodniową wizytę w Polsce szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i o to czy jej przyjazd oznacza, że zawarto porozumienie dotyczące wypłacenia Polsce miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy?

Reklama

"Porozumienie zawarto. Zostały zakończone negocjacje. Komisja Europejska zgodziła się na pewien kompromis, polegający również na tym, że Polska zreformuje wymiar sprawiedliwości w jego zakresie dyscyplinarnym, a Komisja Europejska postara się nie ingerować tam, gdzie jej kompetencje nie sięgają i nie powinny sięgać" - powiedział Fogiel.

Reklama

Ocenił, że z drugiej strony trzeba cały czas pamiętać, że póki dokumenty nie są podpisane, póki pieniądze nie są uruchomione, to należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania.

"Gdyby pan zapytał w zeszłym roku, mniej więcej o tej porze, kilka tygodni później: Polska złożyła projekt KPO do Brukseli, czy to oznacza, że środki będą uruchomione. No powinny być uruchomione, a jesteśmy tu i teraz, bo te środki były wstrzymywane" - powiedział rzecznik.

Fogiel był pytany, czy jest jakaś data wypłat w ramach KPO?

"Zapowiedział rzecznik rządu, że w momencie kiedy KPO zostanie zatwierdzony, liczymy, że to stanie się dość szybko, to wtedy prawdopodobnie jeszcze w lipcu złożymy wniosek o wypłaty. No i teraz liczymy, że tym razem będzie procedowany szybko, ale ponownie, będziemy się cieszyć, jak przelew znajdzie się na koncie" - powiedział Fogiel.

autor: Roman Skiba