Według obu gazet, powołujących się na śledczych, Kaili w zeznaniach powiedziała, że miała wiedzę o łapówkarskiej aktywności jej partnera Francesco Giorgi i byłego włoskiego eurodeputowanego Antonio Panzeriego. Obaj, podobnie jak ona, przebywają w belgijskim areszcie. Wszyscy zostali aresztowani w związku z aferą korupcyjną dotyczącą lobbingu na rzecz Kataru.

"Wiedziałam o działalności pana Panzeriego i wiedziałam, że w moim domu były walizki pełne pieniędzy" - miała przyznać Kaili przed sędzią.

Jak ujawnia rzymska gazeta, według belgijskich śledczych to Kaili próbowała zawiadomić Panzeriego o dochodzeniu. Powiadomiła także swojego ojca, który został aresztowany w hotelu podczas próby ucieczki z walizką pieniędzy.

Również Panzeri, według cytowanych źródeł, przyznał się częściowo do swojej działalności i wskazał belgijskiego eurodeputowanego Marca Tarabellę jako beneficjenta „prezentów” z Kataru.

W poniedziałek sąd we włoskiej Brescii wyraził zgodę na przekazanie Belgii żony byłego eurodeputowanego Panzeriego, przebywającej w areszcie domowym w Lombardii pod zarzutem udziału w korupcji i praniu pieniędzy. We wtorek ten sam sąd ma zdecydować w sprawie wniosku o ekstradycję do Belgii także córki byłego eurodeputowanego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)