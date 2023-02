Minister mówił o zadaniach, jakie stoją przed węgierskim wojskiem w związku z eskalującym konfliktem za wschodnią granicą. Wskazał, że pozostaje w kontakcie z ministrem obrony narodowej Ukrainy Ołeksijem Reznikowem, że ma jego adres e-mail i telefon. Jak mówił, informuje go, że „jesteśmy tam po to, by zapewnić pokój, bezpieczeństwo i troszczyć się o naszych obywateli. Nie przeciwko nim, nie po to, by wkroczyć na ukraiński teren, ale po to, by Węgrzy czuli, że są bezpieczni”. Dziennikarz dopytywał ministra, czy istnieje „jakikolwiek powód, by wojska węgierskie przekroczyły ukraińską granicę? Nawet w celu wsparcia żyjącej za granicą społeczności węgierskiej?”. Minister odpowiedział: „Nie, nie liczymy się z tym, że będziemy musieli przekroczyć granicę”. Natychmiast dodał: „Nie należy zapominać o tym, że jesteśmy częścią NATO, zatem zadania realizujemy jako narodowe siły zbrojne, ale w ramach NATO”.