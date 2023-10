W czwartek, tj. dwa dni po spotkaniu premiera Węgier Viktora Orbana z Władimirem Putinem, w Budapeszcie doszło do spotkania ambasadorów państw NATO i Szwecji w związku z rosnącym zaniepokojeniem w ich krajach co do zbliżenia węgiersko-rosyjskiego – poinformował portal Radia Wolna Europa.