Seria spotkań w Polsce

Reynders rozpocznie swoją wizytę od spotkania z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Jak informuje KE, będą rozmawiali o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie oraz kwestiach dotyczących przestrzegania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Komisarz spotka się następnie z ministrem spraw europejskich Adamem Szłapką, aby omówić - jak podała KE - kwestie dotyczące niezależności sądów w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz toczącą się procedurę art. 7 unijnego traktatu.

Następnie odbędzie się spotkanie Reyndersa z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, podczas którego omówione zostaną m.in. stan sądownictwa w Polsce oraz dalsze działania w związku z ogłoszeniem przez Polskę zamiaru przystąpienia do Prokuratury Europejskiej. KE poinformowała, że komisarz Reynders i minister Bodnar przedstawią mediom informacje na temat przeprowadzonych rozmów podczas wspólnej konferencji prasowej w piątek o godz. 13:30.

Reynders zakończy swoją wizytę spotkaniem z przedstawicielami polskich stowarzyszeń sędziowskich „Themis” i „Iustitia”, stowarzyszenia prokuratorskiego „Lex Super Omnia”, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Fundacji Batorego.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)

Odblokowanie funduszy UE - 3-etapowy plan

Seria spotkań komisarza Reyndersa w Polsce ma dotyczyć odblokowania środków unijnych, a cały proces podzielono na trzy etapy - donosi RMF FM.

W pierwszej kolejności mają być odblokowane środki z KPO. Jak wynika z informacji RMF FM, Polska i KE miały ustalić, że aby to zrobić, nie będą wymagane żadne zmiany ustawodawcze.

Następnie władze w Polsce mają dążyć do odblokowania środków z Funduszu Spójności, wartych 76 mld euro. Aby to zrobić, Polska będzie musiała spełnić warunek dostosowania do Karty Praw Podstawowych w obszarze niezależności sądownictwa.

W trzecim etapie z Polski ma być zdjęty artykuł 7 Traktatu UE. Procedura ta została wszczęta przeciw Polsce w 2017 roku i dotyczy całej struktury wymiaru sprawiedliwości.