Belgia: Premier Alexander De Croo podał rząd do dymisji

Liberałowie z Open VLD okazali się wielkim przegranym niedzielnych wyborów federalnych w Belgii (odbywały się w tym samym dniu co wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory regionalne). W konsekwencji premier złożył rezygnację rządu na ręce króla Filipa. To zwyczajowa procedura w przypadku przegranej w wyborach, choć - jak podają belgijskie media - De Croo wyglądał na wyjątkowo przybitego.