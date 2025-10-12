Wybuch w fabryce firmy Accurate Energetic Systems

Wybuch nastąpił w fabryce firmy Accurate Energetic Systems, w mieście Buckshort, około 100 km na południowy zachód od Nashville, stolicy stanu Tennessee.

Fabryka produkowała materiały wybuchowe i amunicję na potrzeby wojska, a także przemysłu aerokosmicznego i stoczniowego. Otrzymywała wiele kontraktów od amerykańskiej armii i marynarki wojennej.

Jakie były przyczyny wybuchu?

Szeryf hrabstwa Humpreys Chris Davis przekazał, że 2 osoby ocalały, bowiem w momencie eksplozji znajdowały się poza zakładem.

Wybuch, którego przyczyny są obecnie ustalane, zniszczył całkowicie budynek fabryki i zaparkowane w jej pobliżu samochody.