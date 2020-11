Nie jestem tu, by deklarować wygraną w wyborach prezydenckich w USA, lecz by oświadczyć, że wierzymy, że gdy zliczanie głosów się zakończy, to my będziemy wygranymi - oświadczył w środę kandydat Demokratów na prezydenta Joe Biden.

Ubiegający się o Biały Dom polityk Demokratów w przemówieniu z Wilmington w stanie Delaware powiedział, że "każdy głos powinien zostać zliczony". "Po długiej nocy liczenia jest jasne, że wygrywamy w wystarczającej liczbie stanów, by uzyskać 270 głosów elektorskich koniecznych do prezydentury" - stwierdził występując w towarzystwie kandydatki Demokratów na wiceprezydenta senator Kamali Harris. "NYT": Biden ma 253 pewne głosy elektorskie, Trump - 214 Zobacz również Faworyt do wygrania wyborów mówił, że prowadzi w Wisconsin o ok. 20 tys. głosów, czyli o taką różnicę, z jaką jego tegoroczny wyborczy rywal prezydent Donald Trump zwyciężył w tym stanie nad Wielkimi Jeziorami w 2016 roku. Podkreślał dobre dla niego wyniki w Michigan oraz wyraził się optymistycznie o swoich szansach w Pensylwanii, gdzie zliczane są obecnie karty wyborcze z głosowania wczesnego. Biden odnotował, że w wyborach była rekordowa frekwencja i ponad 150 milionów Amerykanów oddało w nich swój głos. Apelował do obywateli o jedność i odłożenie na bok kampanijnej retoryki. Reklama 78-letni doświadczony polityk prowadzi w wyścigu o Biały Dom. Portal "New York Times" przyznaje mu 237 głosów elektorskich. Do tej liczby w środę wieczór lokalnego zostanie niemal na pewno dodane kolejne 16 za zwycięstwo w Michigan. Demokrata prowadzi również w zapewniającej 11 głosów elektorskich Arizonie oraz 6 Nevadzie. Po wyborczej nocy pełnej zwrotów akcji u bukmacherów jest już murowanym faworytem do końcowego zwycięstwa. Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)