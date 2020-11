"Stosunki polsko-amerykańskie są bardzo dobre. Nasza współpraca, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ramach NATO, nasze stosunki handlowe i inwestycyjne - są bardzo dobre. I nie widzę powodu, by myśleć o dużych trendach tych zmian. Warto pamiętać, że być może będzie inny styl, być może inny typ komunikacji (...) bardziej taki tradycyjny, przez kanały tradycyjne, ale to nie znaczy że będzie mniejsza ważność dla stosunków amerykańsko-polskich" - powiedział w niedzielę w TVN24 prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Tony Housh.

Housh wskazał, że bardzo ważne są amerykańskie inwestycje w Polsce w sektor energetyczny, ale i w sektor nowych chmur.

"Teraz w Polsce prowadzone są ogromne inwestycje amerykańskie m.in. w sektor transportu. Coraz więcej polskich firm szuka na nowo możliwości nie tylko na rynku Stanów Zjednoczonych, ale Północnej Ameryki. Moim zdaniem kierunek jest bardzo dobrym dla biznesu" - powiedział Housh.

Cztery dni po wyborach prezydenckich w USA do przeliczenia pozostało już na tyle mało głosów, że największe amerykańskie telewizje telewizyjne oraz agencja Associated Press zgodnie przyznały w sobotę Demokracie Joe Bidenowi zwycięstwo w Pensylwanii, która zapewnia 20 głosów elektorskich. Łącznie ma ich już ponad 270, co zapewnia mu wygraną z ubiegającym się o reelekcję Donaldem Trumpem.

Ostateczne wyniki ze wszystkich stanów będą znane prawdopodobnie za kilka tygodni. Prezydent Trump oświadczył, że wybory jeszcze się nie zakończyły; jego obóz zapowiada walkę podczas ponownych przeliczeń głosów w Georgii i Wisconsin oraz utrzymuje, że w procesie wyborczym dochodziło do fałszerstw. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta