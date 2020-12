Epidemiczna ustawa pomocowa ma zostać połączona z ustawą finansującą działanie rządu na rok finansowy 2021. Dzięki przyjęciu pakietu uda się uniknąć "shutdownu", czyli zamknięcia części federalnej administracji. Kongres już dwukrotnie w grudniu "kupował czas" na negocjacje przez przegłosowywanie kilkudniowych prowizorycznych ustaw budżetowych zapewniających funkcjonowanie rządowych instytucji.

Zgodnie z porozumieniem między Republikanami i Demokratami w pakiecie znajdą się wyczekiwane bezpośrednie transfery finansowe dla większości Amerykanów. Opiewać będą na kwoty od 600 do 700 USD. W dwa tygodnie po przegłosowaniu ustawy pierwsi obywatele USA powinni otrzymać środki na swoje konta.

Takiego rodzaju wsparcie federalne zostanie przyznane obywatelom USA po wyjątkowo trudnej dla nich gospodarczo jesieni. Jak wynika z badań Uniwersytetu Chicagowskiego i Uniwersytetu Notre Dame, od czerwca do listopada prawie 8 milionów Amerykanów wpadło w ubóstwo. Oprócz tego ponad 27 milionom brakuje jedzenia, a ponad 13 milionów nie spłaca na czas czynszu czy kredytu hipotecznego.

Te niepokojące statystyki pod koniec roku ekonomiści wiążą z wyczerpaniem się środków z pomocy federalnej na czas epidemii przyjętej przez Kongres w marcu. Przewidywała ona m.in. jednorazowe wypłaty 1200 USD dla większości obywateli. Z badań wynika, że bezpośrednia pomoc finansowa ze strony państwa skuteczniej zapobiegała wzrostowi ubóstwa niż odmrażanie gospodarki, co wiązało się ze spadkiem bezrobocia.

Zgodnie z założeniami pakietu, pomoc w dobie rozszerzającej się pandemii Covid-19 ma obejmować także wsparcie dla mających kłopoty małych firm oraz szkół. Na powiększone czasowo kwoty zasiłków będą mogli liczyć ponownie, tak jak na wiosnę i w lecie, bezrobotni. Dodatkowe środki zostaną także przeznaczone na dystrybucję szczepionek.

W czterech przegłosowanych w marcu pakietach Kongres rozdysponował prawie 3 biliony dolarów, co łącznie stanowiło największy w historii bodziec finansowy dla amerykańskiej gospodarki i ok. 14 proc. PKB USA. Od wakacji trwały negocjacje nad kolejnym pakietem. Demokraci chcieli początkowo, by opiewał on na kwotę ponad 2 bilionów dolarów, Republikanie opowiadali się za znacznie niższą kwotą.