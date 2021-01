Prezydent elekt już obiecał, że w ciągu pierwszych stu dni jego rządów zaszczepionych zostanie 100 mln Amerykanów . I chociaż brzmi to bardzo ambitnie, to według danych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób – agencji federalnej odpowiedzialnej za zarządzanie epidemią – już w tej chwili w USA preparaty podaje się ponad 775 tys. osób dziennie. Plan wydaje się więc realny.

Nowy prezydent chciałby także większego zaangażowania rządu federalnego w zaopatrywanie władz stanowych w środki ochrony osobistej i inne, niezbędne podczas pandemii produkty medyczne. To lekcja wywiedziona z doświadczenia: administracja Trumpa pozostawiła to w gestii poszczególnych stanów – zgodnie z podziałem kompetencji między szczeblami władzy w USA – co w efekcie odbiło się negatywnie na wysiłkach walki z wirusem.

Za kolejnymi drzwiami kryje się odpowiedź na pytanie, co z amerykańską gospodarką. Tutaj rolę dynamitu pełni kolejny pakiet antykryzysowy, opiewający na 1,9 bln dol. Liczba wygląda ambitnie, ale w Stanach ostatnie słowo co do wydatków należy do Kongresu. Biały Dom czeka więc wiele pracy: przekonać do pakietu trzeba będzie zarówno lewe skrzydło własnej partii (które będzie zadawało pytanie: „dlaczego tak mało?”), jak i republikanów (którzy będą pytali: „dlaczego tak dużo?”).