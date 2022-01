Według CNN w regionie utrzymywał się w niedzielę "niebezpiecznie zimny" wiatr. Mógł osiągnąć w niektórych miejscach prędkość 65 km/godz.

"Porywisty wiatr w połączeniu z niską temperaturą powietrza powodują, że temperatura odczuwalna będzie wynosić od 23 do 28 stopni C. poniżej zera" - powiedziała meteorolog CNN Haley Brink.

We wczesną niedzielę około 1 mln osób na północnym wschodzie zostało objętych zimowymi alertami pogodowymi. W sobotę wieczorem było ich prawie 16 milionów.

"Jest to ogromny spadek, ponieważ burza opuszcza najbardziej zaludnione obszary wschodniego wybrzeża" - podkreślił inny meteorolog CNN Derek Van Dam.

Według Krajowej Służby Pogodowej (NWS) przez części Rhode Island i wschodniego Massachusetts, w tym Boston, żywioł przeszedł w sobotę. Wystąpiły opady śniegu, wiatr wiał z prędkością co najmniej 56,3 km/godz., a widoczność spadła do 750 m przez trzy godziny.

„Prędkość wiatru, która w sobotę osiągnęła blisko 129 km/godz. we wschodnim Massachusetts, ma się zmniejszyć w niedzielę do około 24-40 km/godz. W porywach może być wyższa. (…) W takich miastach jak Nowy Jork, Boston i Filadelfia temperatura w niedzielę spadnie do ok. 15 stopni C poniżej zera” – przewiduje CNN.

Mroźna pogoda następuje po silnych opadach śniegu, które pobiły rekordy na całym północnym wschodzie, m.in. w częściach południowego New Jersey, Nowego Jorku, Pensylwanii i Massachusetts.

„Burza śnieżna stała się +cyklonem bombowym+ w sobotę rano, co oznacza, że gwałtownie się wzmocniła, a ciśnienie atmosferyczne spadło o ponad 24 milibary w ciągu 24 godzin” - oceniło Centrum Prognoz Pogodowych. Burza spowodowała w regionie spustoszenie w transporcie, tworząc niebezpieczne warunki na drogach oraz opóźnienia i odwołania rejsów lotniczych i połączeń kolejowych.

Jak podała NWS, tzw. cyklon bombowy (bomba pogodowa) przyniósł ciężki śnieg. W Stoughton, w stanie Massachusetts, opady sięgały niemal 80 cm. Wiatr w części hrabstwa Barnstable, Massachusetts, gdzie znajduje się Cape Cod, wiał w sobotę z prędkością ponad 130 km na godzinę.

Z danych agencji zarządzania kryzysowego w Massachusetts (MEMA) wynikało, że w niedzielę rano bez prądu w tym stanie było co najmniej 60 861 gospodarstw domowych.

Dziennik „New York Post” poinformował, że silny wiatr w trakcie śnieżycy doprowadził do zerwania linii energetycznych. Ponad 100 tys. osób pozostawało w regionie bez prądu w przenikliwym zimnie.