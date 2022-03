Tzw. słoneczna ustawa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Izbę Reprezentantów USA i poparcia prezydenta Joe Bidena. O zatwierdzenie nowych przepisów wzywała niższą izbę Kongresu senator Patty Murray.

W minioną niedzielę w większości Stanów Zjednoczonych zaczął obowiązywać wprowadzony w 1918 roku czas letni. USA powrócą do standardowego czasu w listopadzie 2022 roku. Nowa ustawa miałyby obowiązywać od listopada 2023 roku. Amerykańskie stany nie są zobowiązane do przestrzegania postanowień o letnim czasie. Nie zdecydowały się na to m.in. Hawaje i większa część Arizony.