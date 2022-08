Zdaniem 17 proc. ankietowanych inflacja jest największym problemem w USA. Taki sam poziom (spadek o 3 p.p od kwietnia 2022 r.) odnotowały kwestie związane z rządem i przywództwem. Podium zamykają ogólne sprawy gospodarcze 12 proc.

Wzrost w porównaniu do kwietnia 2022 r. (o 7 p.p) odnotowały kwestie związane z aborcją (8 proc.). „To rekordowy poziom” – podkreśla Statista. Jak dodaje, to prawdopodobnie reakcja na decyzję Sądu Najwyższego, który unieważnił wyrok Roe ws. Wade (orzeczenie z 1973 r., które dopuszczało prawo do aborcji na terenie całego kraju).

Od kwietnia wzrost (o 2 p.p.) wystąpił również w przypadku tematów związanych z systemem sądownictwa/sądami (jak zaznacza, Statista to również może być reakcja na wspomnianą decyzję SN). Kolejnym punktem, gdzie zaobserwowano wzrost (także o 2 p.p.), jest problem ws. zjednoczenia kraju.

Spadek o 1 p.p. odnotował temat związany z imigracją osiągając 6 proc.

Badanie przeprowadzono w lipcu na grupie składającej się z ponad 1000 pełnoletnich Amerykanów.