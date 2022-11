Ostatnie lokale wyborcze zamknęły się w Nevadzie, gdzie wyborcy czekali w kolejkach na oddanie głosu niemal trzy godziny po planowanym zamknięciu. Stan może okazać się kluczowy dla rozstrzygnięcia, która partia uzyska większość w Senacie - tam swojego mandatu broni pierwsza senator o latynoskich korzeniach, Catherine Cortez-Masto.

Zwycięzcę wyłoniono dotąd w 357 z 435 pojedynków o mandat w Izbie Reprezentantów i w 32 z 35 wyścigów o Senat. W Izbie Reprezentantów zwycięstwo zapewnione ma na razie 167 Demokratów i 190 Republikanów; do zdobycia większości potrzebne jest 218 miejsc. W Senacie obie partie mają zapewnione po 48 miejsc. W trzech z czterech pozostałych stanów - w Nevadzie, Arizonie i Georgii - prowadzą kandydaci Demokratów, zaś w Wisconsin - Republikanin. Do utrzymania kontroli nad Senatem Demokraci potrzebują 50 głosów, bo rozstrzygający głos ma wiceprezydent Kamala Harris. W Georgii, gdzie mierzą się senator Demokratów Raphael Warnock i były futbolista Herschel Walker, może być potrzebna druga tura, bo żaden z kandydatów może nie zdobyć wymaganych 50 proc. (w wyścigu startuje też kandydat libertarian).

Według eksperta wyborczego "New York Timesa" Nate'a Cohna sprawa kontroli nad którąkolwiek z izb Kongresu nie rozstrzygnie się w noc wyborczą, a być może nawet nie w środę lub czwartek z uwagi na długie liczenie głosów oddanych drogą korespondencyjną m.in. w Nevadzie i Arizonie. Taka sytuacja oznacza gorszy od prognozowanego wynik Republikanów, którzy mieli stosunkowo łatwo zdobyć większość w Izbie Reprezentantów i mieć znaczne szanse na przejęcie kontroli nad Senatem.

"To na pewno nie jest republikańska fala, to (wiadomo) na pewno" - powiedział w telewizji NBC senator Republikanów Lindsey Graham. Historycznie partia będąca w opozycji do urzędującego prezydenta niemal zawsze wygrywała wybory w środku jego kadencji, zaś Republikanom dodatkowo sprzyjały słabe notowania Bidena i wysoka inflacja.

W wielu przypadkach gorsze od oczekiwanych wyników osiągali wspierani przez Trumpa kandydaci podważający uczciwość zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich w 2020 r. Stało się tak m.in. w przypadku kandydatów do Senatu w New Hampshire, kandydatów na gubernatorów stanów Wisconsin, Michigan i Pensylwanii czy kandydatów do Izby Reprezentantów w Ohio, Wirginii i Karolinie Północnej.

Zwycięstwa odnieśli m.in. potencjalni partyjni rywale Trumpa: gubernatorzy Florydy Ron DeSantis i Teksasu Greg Abbott.

W polskim wątku wyborów zwycięstwo w swoim okręgu odniosła kongresmenka Demokratów polskiego pochodzenia Marcy Kaptur z Ohio, przewodząca polskiemu zespołowi parlamentarnemu w Kongresie. Pokonała innego polskiego Amerykanina J.R. Majewskiego, wspieranego przez Trumpa. Porażkę poniósł natomiast jedyny urodzony w Polsce kongresmen, Demokrata Tom Malinowski w New Jersey.

Demokrata John Fetterman zwyciężył w ważnym pojedynku o Senat w Pensylwanii

Zastępca gubernatora Pensylwanii, Demokrata John Fetterman zdobył mandat senatora w tym stanie, zastępując Republikanina Pata Toomeya - oznajmiła w środę agencja AP i inne amerykańskie media. Fetterman pokonał lekarza-celebrytę Mehmeta Oza, popieranego przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa.

"To oficjalne. Będę kolejnym senatorem z Pensylwanii" - napisał polityk na Twitterze.

Kilka dni przed wyborami Demokrata doznał udaru, lecz mimo to zdołał odnieść zwycięstwo. "W tej kampanii zawsze chodziło o podniesienie się z upadku, gdy zostało się powalonym" - skomentował swój sukces Fetterman, cytowany przez AP.

Zwycięstwo Demokraty to pierwszy w tych wyborach przypadek przejęcia mandatu w Senacie przez jedną partię na korzyść drugiej, co znacznie zwiększa szanse rządzących Demokratów na utrzymanie kontroli nad tą izbą.

Pojedynek w Pensylwanii, gdzie mający lewicowe poglądy Fetterman zmierzył się z Mehmetem Ozem, pochodzącą z Turcji gwiazdą telewizji śniadaniowej nazywaną Dr. Ozem, był jednym z najważniejszych w tych wyborach.

Aby zachować większość w Senacie, Demokraci muszą wygrać dwa z czterech nierozstrzygniętych jeszcze pojedynków: w Georgii, Arizonie, Wisconsin lub Nevadzie.

Wybory gubernatorów: w Michigan, Maine, Nowym Jorku, Nowym Meksyku, Connecticut i Wisconsin - górą Demokraci; w Georgii - Republikanin

Podliczono głosy w wyścigu o fotel gubernatora w kilku kolejnych stanach. W Michigan, Maine, Nowym Jorku, Nowym Meksyku, Connecticut i Wisconsin - górą byli Demokraci; w Georgii - Republikanin. Kilkoro urzędujących gubernatorów zachowało swoje stanowiska.

Obecna gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer, reprezentująca Demokratów została wybrana na kolejną kadencję. Podobnie rzecz się ma w stanie Maine, gdzie urzędująca gubernator Janet Mills, również z ramienia Partii Demokratycznej, ponownie zwyciężyła w wyborach.

W stanie Nowy Jork aktualna Demokratyczna gubernator Kathy Hochul została wybrana na następną kadencję.

W Nowym Meksyku gubernatorem została po raz kolejny Lujan Grisham z Partii Demokratycznej. W Connecticut przez kolejnę kadencję gubernatorem będzie Demokrata Ned Lamont.

W Wisconsin ponownie wybrano gubernatora Tony’ego Eversa z Partii Demokratycznej.

Natomiast w Georgii na kolejną kadencję wybrany został dotychczasowy gubernator z Partii Republikańskiej Brian Kemp.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

