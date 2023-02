"Teraz, kiedy zbliżamy się do roku, odkąd prezydent Putin rozpoczął swoją brutalną i niesprowokowaną inwazję przeciwko Ukrainie, kluczowe jest, by utrzymać i zwiększyć to wsparcie" - powiedział Blinken. Jak dodał, zapewnianie Ukrainie tego, czego potrzebuje do walki z Rosją, było głównym tematem rozmowy ze Stoltenbergiem i najlepszym sposobem, by doprowadzić do dyplomatycznego zakończenia wojny.

"Jest bardzo jasne, że Putin nie jest w tej chwili zainteresowany dyplomacją" - oznajmił sekretarz stanu USA, wskazując m.in. na sugestie rosyjskiego dyktatora, że jeśli Ukraina nie zaakceptuje "nowych realiów" terytorialnych, to "nie ma w ogóle o czym rozmawiać". Zaznaczył, że propozycja zgodzenia się na zagrabienie terytorium przez Rosję powinna być nie do przyjęcia dla każdego kraju, który szanuje zasady międzynarodowe.

Z diagnozą Blinkena zgodził się Stoltenberg, który również podkreślił, że Rosja zamiast pokoju szykuje nowe ofensywy, dlatego Ukraina musi otrzymać broń, której potrzebuje.

"Jeśli Putin wygra, będzie to tragedia dla Ukrainy (...), ale będzie to też zła wiadomość dla nas wszystkich, bo uczyni świat bardziej niebezpiecznym" - powiedział były premier Norwegii.

Pytany o ewentualne wysłanie na Ukrainę zachodnich myśliwców, Blinken nie wykluczył takiej możliwości, lecz zaznaczył, że dostawy broni na Ukrainę są kalibrowane pod potrzeby Kijowa, a także biorą pod uwagę możliwości skutecznego używania i utrzymania poszczególnych systemów przez ukraińskich żołnierzy.

"To jest proces, który ewoluuje i będziemy w dalszym ciągu oceniali, jaki rodzaj pomocy będzie najlepiej odpowiadał potrzebom Ukrainy" - powiedział amerykański sekretarz stanu. Dodał też, że sprawa pomocy Ukrainie będzie przedmiotem późniejszych rozmów, wspólnie ze Stoltenbergiem, szefem Pentagonu Lloydem Austinem oraz doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake'iem Sullivanem.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)